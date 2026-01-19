Meteoroloji'den 9 ilde sarı kodlu kar alarmı! İl il uyardı: Türkiye donacak!

Yurdun birçok kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor. Günlerdir yapılan uyarıların ardından sıcaklıkların 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da da kar yağışı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre, iç ve doğu kedimlerin perşembe gününe kadar şiddetli soğukların etkisi altında kalması bekleniyor.

Sıcaklıkları sıfırın altına çeken soğuk hava dalgası perşembe gününe kadar etkili olacak. Bununla beraber yurtta kar yağışı ve soğuk hava hakim olacak.

İstanbul'da kar yağışının bugün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

9 İLDE SARI KODLU UYARI

MGM, 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Kar uyarısı yapılan iller şu şekilde:

Bitlis

Hakkari

Kastamonu

Siirt

Sinop

Van

Batman

Şırnak

Bartın

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.