HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Meteoroloji'den 9 ilde sarı kodlu kar alarmı! İl il uyardı: Türkiye donacak!

Türkiye'ye gelen soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul başta olmak üzere birçok kent beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 9 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. MGM, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji'den 9 ilde sarı kodlu kar alarmı! İl il uyardı: Türkiye donacak!

Yurdun birçok kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor. Günlerdir yapılan uyarıların ardından sıcaklıkların 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da da kar yağışı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre, iç ve doğu kedimlerin perşembe gününe kadar şiddetli soğukların etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji den 9 ilde sarı kodlu kar alarmı! İl il uyardı: Türkiye donacak! 1

Sıcaklıkları sıfırın altına çeken soğuk hava dalgası perşembe gününe kadar etkili olacak. Bununla beraber yurtta kar yağışı ve soğuk hava hakim olacak.

Meteoroloji den 9 ilde sarı kodlu kar alarmı! İl il uyardı: Türkiye donacak! 2

İstanbul'da kar yağışının bugün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

9 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji den 9 ilde sarı kodlu kar alarmı! İl il uyardı: Türkiye donacak! 3

MGM, 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Kar uyarısı yapılan iller şu şekilde:

Bitlis

Hakkari

Kastamonu

Siirt

Sinop

Van

Batman

Şırnak

Bartın

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji den 9 ilde sarı kodlu kar alarmı! İl il uyardı: Türkiye donacak! 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji den 9 ilde sarı kodlu kar alarmı! İl il uyardı: Türkiye donacak! 5

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...
iPhone 18 cüzdanları yakacak! Fiyat şoku kapıdaiPhone 18 cüzdanları yakacak! Fiyat şoku kapıda

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar mgm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.