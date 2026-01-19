İstanbul'da kar yağışı! Gece mutluluk sabah trafik çilesi... AKOM ve Meteoroloji'den yeni uyarı

Soğuk hava dalgası tüm yurtta yüzünü gösterirken; günlerdir beklenen kar yağışı sonunda İstanbul'da etkili oldu. Günlerdir yapılan uyarıların ardından özellikle megakentin kuzey kesimleri beyaza büründü. Binaların çatıları, otomobillerin üzeri karla kaplandı.

YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLDU

Avrupa Yakası'nda Çatalca, Sarıyer ve Arnavutköy'de; Anadolu Yakası'nda ise Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy ve Üsküdar'da etkili oldu.

Yüksek Kesimlerde Görsel Şölen Kar yağışı özellikle rakımı yüksek bölgelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Anadolu Yakası’nın simge noktalarından olan; Çamlıca Tepesi, Beykoz Karlıtepe, Ümraniye Tepeüstü Mahallesinde her yer kısa sürede beyaza büründü.

Belediye ekipleri ana arterleri açık tutmak için tuzlama ve küreme çalışmalarına hız verdi. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GECE MUTLULUK, SABAH TRAFİK ÇİLESİ

Dün başlayan kar yağışı, tipi şeklinde sürerken özellikle gece saatlerinde etkisini daha da gösterdi. Uzun zaman sonra kar görmenin heyecanını yaşayan bazı vatandaşlar kendilerini sokaklara atarken; sabah saatlerinde ise trafik çilesi başladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 81'İ BULDU

Kar yağışının devam ettiği İstanbul'un birçok bölgesinde, bu sabah saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu oluştu. Okullar tatil olmasına rağmen İBB trafik yoğunluk haritasında bazı ana arterler kırmızıya döndü.

İstanbul'da haftanın ilk gününde kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı.

KAR ETKİSİNİ ARTIRDI, KAZALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından gece İstanbul'da etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yağışla birlikte sokaklar kısa sürede piste döndü. Bayrampaşa'da yokuş aşağı olan sokakta duramayan araçlar, kaza yaptı. Kaza anları kameraya yansıdı.

GECE YARISI SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Aileleriyle birlikte Çamlıca Tepesi'ne gelen bazı vatandaşların, kartopu oynadığı görüldü.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son hava durumu raporuna göre İstanbul'da kar yağışı bugün de yer yer etkili olacak. 6 derece olması beklenen hava sıcaklığıyla birlikte; megakentin çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

AKOM'DAN UYARI GELDİ

Bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM tarafından paylaşılan son tahminlere göre kar ve karla karışık yağmur bugün de etkisini gösterecek.