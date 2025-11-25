Balıkesir 25 Kasım Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 5°C'ye düşecek. Nem oranı %54 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 9 km/s olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında farklılıklar yaşanacak. 26 Kasım Çarşamba günü yer yer sağanak yağmur görülecek. Hava sıcaklığının 13°C civarında olması bekleniyor. 27 Kasım Perşembe sıcaklık artacak. Bu gün sıcaklık 18°C'ye kadar çıkacak. 28 Kasım Cuma günü de yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık 15°C civarında olacak. 29 Kasım Cumartesi hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklığın 12°C olması tahmin ediliyor. 30 Kasım Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 14°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek gerekir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde ise kat kat giyinmek faydalı olur. Vücut ısısını korumaya yardımcıdır. Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak önem taşır. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirilmelidir. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.