Balıkesir 26 Eylül Cuma hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 26 Eylül Cuma hava durumu parçalı bulutlu olacak. İşte detaylar...

Balıkesir'de 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu sabah saatlerinde 20°C olacak. Gündüz sıcaklığı 26°C, akşam 21°C ve gece 18°C olarak öngörülüyor. Gün boyunca hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Rüzgar hızı saatte 37 km ile 42 km arasında bekleniyor. Nem oranı sabah %73, gündüz %45, akşam %64 ve gece %73 olarak tahmin ediliyor. Basınç gün boyunca 999 hPa ile 1001 hPa arasında değişecek.

27 Eylül Cumartesi günü sabah 24°C, gece 13°C olacak. 28 Eylül Pazar günü sabah 24°C, gece 13°C bekleniyor. 29 Eylül Pazartesi günü sabah 24°C, gece 12°C tahmin ediliyor. 30 Eylül Salı günü sabah 23°C, gece 12°C görülecek. Bu süre zarfında hava koşullarının genellikle ılıman ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Gündüz hava sıcaklıkları 24°C ile 26°C arasında olacak. Geceleri ise sıcaklıklar 12°C ile 13°C arasında değişecek. Nem oranları sabah saatlerinde daha yüksek, gündüzleri ise daha düşük seviyelerde bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta şiddette esecek.

Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilebilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda vakit geçirirken uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak gereklidir. Sabah saatlerindeki yüksek nem, terleme hissini artırabilir. Gün boyunca su tüketimini artırarak, vücut nem dengesini korumak önemlidir.

Balıkesir'de 26 Eylül 2025 Cuma günü ve sonraki günlerde hava koşulları ılıman ve parçalı bulutlu olacak. Gündüzleri 24°C ile 26°C arasında, geceleri ise 12°C ile 13°C sıcaklıklar bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve uygun kıyafetler seçmek konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

hava durumu Balıkesir
