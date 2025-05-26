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Balıkesir 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 26 Mayıs Pazartesi hava durumu açık ve güneşli olacak.

Balıkesir 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Balıkesir'de 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 13°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

27 Mayıs Salı günü gündüz 23°C, gece 13°C sıcaklık bekleniyor. O gün yağmurlu bir hava olacağı bildirilmektedir. 28 Mayıs Çarşamba günü ise gündüz 24°C, gece 13°C olacak. Bu günde de yağmur bekleniyor. 29 Mayıs Perşembe günü gündüz 25°C, gece 13°C sıcaklıklar oluşacak. Bu gün de yağmurlu hava mevcut.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yağmurlu günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları önemlidir. Yağışların zeminleri kayganlaştırabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle yürüyüş yaparken veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Sıcaklıklar gündüzleri 23-25°C, geceleri ise 13°C civarında seyredecek. Bu dönemde kat kat giyinmek vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

Hava koşulları günlük olarak değişebilir. Tahminler zamanla güncellenmektedir. Bu nedenle planlarınızı yaparken güncel hava durumunu kontrol etmeniz önerilir. Gerekli önlemleri almanız faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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