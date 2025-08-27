HABER

Balıkesir 27 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava koşulları sıcak ve güneşli olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Balıkesir'de 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava koşulları sıcak ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığının 27°C civarında, gece ise 19°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz saatlerinde %72 civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 28 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığının 29°C, gece sıcaklığının ise 21°C civarında olması tahmin ediliyor. 29 Ağustos Cuma günü ise gündüz sıcaklığının 31°C, gece sıcaklığının 17°C civarında olması bekleniyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları altında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek cilt sağlığı açısından zararlı olabilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler giymek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından kritiktir. Yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olanların sağlık durumlarını yakından takip etmeleri önerilir. Gerekirse tıbbi yardım almaları gerekli olabilir. Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarının değişebileceği göz önünde bulundurularak, güncel hava durumu raporlarını takip etmek en sağlıklı yaklaşımdır.

