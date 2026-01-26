Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı

Filipinler'in güneyindeki Maguindanao del Sur eyaletinde Shariff Aguak Belediye Başkanı Akmad Mitra Ampatuan'ın konvoyuna pusu kuruldu. Pazar sabahı saatlerinde Brgy. Mother Poblacion'daki Maguindanao Caddesi köşesinde kurulan pusuda belediye başkanının aracı hedef alındı.

BELEDİYE BAŞKANININ ARACI ROKETLE VURULDU

Bölgedeki görgü tanıkları ve polis raporlarına göre küçük bir minibüsten çıkan saldırganlar, belediye başkanının aracını roketatar (RPG) ile vurdu.

BURNU BİLE KANAMADI

Roket araca isabet ederken, bölgede yoğun bir duman çıktı. Belediye başkanının zırhlı aracı ise roketli saldırıya rağmen yoluna devam etti. Belediye başkanı Akmad Mitra Ampatuan saldırıdan yara almadan kurtuldu.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Konvoyda bulunan bazı güvenlik görevlilerinin yaralandığı saldırı sonrası bölgede çatışma çıktı. Saldırganlar çıkan çatışma sonrası olay yerinden kaçtı.

3 ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLDÜ

Polis ve ordu olayı gerçekleştirenleri yakalamak için operasyon başlatırken, üç şüpheli öldürüldü. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen diğer şüpheliler için çalışmalar sürüyor.

GÜVENLİK BİRİMLERİ ALARMA GEÇTİ

Tüm güvenlik birimleri bölgedeki alarm seviyesini üst düzeye çıkartırken, bu saldırının Ampatuan'a düzenlenen üçüncü suikast girişimi oldu.