HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çanakkale’de 23 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Çanakkale’de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 organizatör tutuklandı, 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale’de 23 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edilirken organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Operasyonda ayrıca 1 araç, 4 can simidi, 4 can yeleği ve 2 el hava pompasına el konuldu.

Çanakkale’de 23 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper güçlü gelecek: Türkiye 'El Nino' etkisi altına giriyor!Süper güçlü gelecek: Türkiye 'El Nino' etkisi altına giriyor!
Bafra’da korkutan yangınBafra’da korkutan yangın

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.