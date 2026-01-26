Adana'da kaybolmuştu! 16 yaşındaki küçük kız geceyi mağarada geçirmiş

Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu, 24 saat süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye kaldırılan kız çocuğunun geceyi mağarayı andıran yapıda geçirdiği öğrenildi.

DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE KAYBOLMUŞTU

Kozan'a bağlı Velicanlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde evden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Kaya'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri katıldı.

MAĞARADA BULUNDU

Bölgede dron, termal dron ve iz takip köpekleri de kullanıldı. Ekiplerin Sin Manastırı bölgesinde yaptığı aramada çocuk, soğuktan korunmak amacıyla girdiği mağara gibi bir yapıda bulundu. Sağ olarak bulunan kız çocuğu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.