HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana'da kaybolmuştu! 16 yaşındaki küçük kız geceyi mağarada geçirmiş

Adana'da dün öğle saatlerinden itibaren 16 yaşındaki bir kız çocuğundan haber alınamaması ekipleri harekete geçirdi. Bölgede dron, termal dron ve iz takip köpekleri kullanıldı. Kaybolan kız soğuktan korunmak için girdiği mağarada bulundu. Sağlık durumunun iyi olması herkesi sevindirdi.

Adana'da kaybolmuştu! 16 yaşındaki küçük kız geceyi mağarada geçirmiş

Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğu, 24 saat süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye kaldırılan kız çocuğunun geceyi mağarayı andıran yapıda geçirdiği öğrenildi.

Adana da kaybolmuştu! 16 yaşındaki küçük kız geceyi mağarada geçirmiş 1

DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE KAYBOLMUŞTU

Kozan'a bağlı Velicanlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde evden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Kaya'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri katıldı.

Adana da kaybolmuştu! 16 yaşındaki küçük kız geceyi mağarada geçirmiş 2

MAĞARADA BULUNDU

Bölgede dron, termal dron ve iz takip köpekleri de kullanıldı. Ekiplerin Sin Manastırı bölgesinde yaptığı aramada çocuk, soğuktan korunmak amacıyla girdiği mağara gibi bir yapıda bulundu. Sağ olarak bulunan kız çocuğu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti mi CHP mi? Esnaf ve ev kadınlarına soruldu! Anket sonuçları dikkat çektiAK Parti mi CHP mi? Esnaf ve ev kadınlarına soruldu! Anket sonuçları dikkat çekti
Tahran'dan Washington'a çok sert gözdağı! "Silahlı kuvvetlerimiz bir saniyeyi bile boşa harcamıyor"Tahran'dan Washington'a çok sert gözdağı! "Silahlı kuvvetlerimiz bir saniyeyi bile boşa harcamıyor"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan mağara kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.