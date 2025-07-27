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Balıkesir 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 27 Temmuz 2025 Pazar günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Balıkesir 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Balıkesir'de 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava sıcaklıkları 40°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir. Rüzgar hafif esintili olacak. Yağış ihtimali düşük. Nem oranı %38 ile %69 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Özellikle 23 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıkların 42°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için risk oluşturabilir.

Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da gereklidir.

Sıcak hava koşullarında bu önlemleri alarak sağlığınızı ve çevrenizdekilerin sağlığını koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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