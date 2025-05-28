Balıkesir 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C, gece saatlerinde ise 13°C civarında beklenmektedir. Bu dönemde, ortalama gündüz sıcaklığı 23.2°C, gece sıcaklığı ise 11.9°C'dir. Mayıs ayı boyunca yağış miktarı ortalama 43 mm'dir. Ayrıca, yağmurlu gün sayısı 5'tir.

29 Mayıs Perşembe günü gündüz sıcaklığının 25°C, gece sıcaklığının ise 13°C olması bekleniyor. Yağmurlu hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 30 Mayıs Cuma günü gündüz 24°C, gece 13°C olması bekleniyor. Parçalı bulutlu bir hava durumu hakim olacak. 31 Mayıs Cumartesi günü ise gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 13°C olması tahmin edilmektedir. Yağmurlu hava koşulları devam edecektir.

Yağışlı hava nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların su geçirmez giysiler bulundurmaları faydalı olacaktır. Yağmur, yolların kayganlaşmasına neden olabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürüş yapmak önemlidir. Sürekli değişebilen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası olumsuzlukların önlenmesine yardımcı olacaktır.