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Balıkesir 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 29 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Balıkesir 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Hissedilen sıcaklık 20°C olarak başlayacak. Gün içerisinde sıcaklık 29°C’ye yükselebilir. Nem oranının ise %78 civarında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 6.28 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de hava koşulları genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. 30 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 29°C civarında olacak. 1 Temmuz Salı günü ise sıcaklığın 28°C’ye düşmesi bekleniyor. Bu dönemde yağış ihtimali düşük gözüküyor. Hava koşullarının stabil kalması tahmin ediliyor.

Sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak yüksek sıcaklıklar ve nem, güneşe maruz kalma süresini sınırlayabilir. Bu durum, güneş çarpması riskini artırır. Açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünlerin kullanılması önemlidir. Bol su tüketimi ve uygun kıyafet seçimi de gereklidir. Tarım sektöründe ise sulama programlarının düzenli yapılması gerekiyor. Bitkilerin su ihtiyacının karşılanması önem taşıyor. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, hem bireylerin hem de tarım üreticilerinin sağlığı açısından kritiktir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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