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Balıkesir 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu bekleniyor.

Balıkesir 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklık 25°C, gece ise 13°C civarında olacak. Yağmurlu bir gün geçireceğiz. Bu tarihte, gündüz 24°C, gece 13°C sıcaklık öngörülüyor. Hava genel olarak yağmurlu olacak.

30 Mayıs Cuma günü gündüz 24°C, gece 13°C, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 31 Mayıs Cumartesi günü hava durumu farklı olacak. Gündüz 25°C, gece 13°C ve yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. 1 Haziran Pazar günü de benzer sıcaklıklar öngörülüyor. Gündüz 25°C, gece 13°C ve yağmurlu bir hava hâkim olacak.

Yağmurlu günlerin artması, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Gerektiğinde kapalı alanlarda vakit geçirebileceğiniz alternatifler oluşturmalısınız. Yağmurlu günlerde yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekir. Güncel hava tahminlerini takip ederek, planlarınızı en iyi şekilde organize edebilir ve olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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