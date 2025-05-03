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Balıkesir 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Yağışların, özellikle Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması muhtemel.

Balıkesir 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. 4 Mayıs Pazar günü, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü de hava, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlarla sürecek. 6 Mayıs Salı günü ise, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. 7 Mayıs Çarşamba günü de hava, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlarla devam edecek.

Bu dönemde, yağışların yoğun olduğu günlerde, sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuz hava koşulları yaşanabilir. Bu nedenle, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkatle takip etmeleri önemlidir.

Bu tür hava koşullarında, açık alanlarda bulunmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Ayrıca, yüksek ve izole bölgelerden uzak durmak, araç kullanırken dikkatli olmak, su birikintilerinden sakınmak da önerilir. Bu önlemler, olası olumsuzlukların etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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