Balıkesir 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi tahmin ediliyor. 4 Mayıs Pazar günü, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü de hava, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlarla sürecek. 6 Mayıs Salı günü ise, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. 7 Mayıs Çarşamba günü de hava, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlarla devam edecek.

Bu dönemde, yağışların yoğun olduğu günlerde, sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuz hava koşulları yaşanabilir. Bu nedenle, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkatle takip etmeleri önemlidir.

Bu tür hava koşullarında, açık alanlarda bulunmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Ayrıca, yüksek ve izole bölgelerden uzak durmak, araç kullanırken dikkatli olmak, su birikintilerinden sakınmak da önerilir. Bu önlemler, olası olumsuzlukların etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.