Balıkesir 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu 24°C civarında gündüz, 13°C civarında gece olacak. Hava parçalı bulutlu. Bu sıcaklıklar, Balıkesir'in Mayıs ayı ortalama değerleriyle uyumlu. Mayıs ayında ortalama gündüz sıcaklığı 17.6°C, gece sıcaklığı ise 11.9°C'dir.

31 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığı gündüz 25°C, gece 13°C olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 1 Haziran Pazar günü de benzer şekilde gündüz 25°C, gece 13°C sıcaklıklarla yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. Bu dönemde Balıkesir'de yağmurlu gün sayısının 5 olduğu ve nem oranının %62 civarında olduğu gözlemleniyor.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağmurlu günlerde dışarıda vakit geçireceklerin uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymeleri faydalı olacaktır. Yağışların trafik koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalı. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Gündüzleri sıcaklık 25°C civarında olacağı için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Gece saatlerinde sıcaklıklar 13°C civarına düştüğü için, bir kat daha kalın giysiler bulundurmak iyi bir fikir olacaktır.

Balıkesir'de 30 Mayıs 2025 Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Takip eden günlerde yağmurlu koşullar öngörülüyor. Hava şartlarına uygun hazırlıklar yaparak olası olumsuzluklardan korunmak mümkündür.