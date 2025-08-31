Balıkesir 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 1 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 30°C, gece sıcaklığının 17°C civarında olması bekleniyor. 2 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığının 31°C, gece sıcaklığının ise 18°C civarında olacağı tahmin ediliyor. 3 Eylül Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 32°C, gece sıcaklığının 19°C civarında olması öngörülüyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek cilt sağlığı için risk oluşturabilir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek de önemlidir. Hafif kıyafetler giymek ve güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığı açısından gereklidir. Yaşlıların ve kronik hastalığı olanların sağlık durumlarını yakından takip etmeleri önerilir. Gerekirse tıbbi yardım almaları gerekebilir. Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırabilir. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarının değişebileceği göz önünde bulundurulmalı ve güncel hava durumu raporları takip edilmelidir.