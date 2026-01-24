HABER

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

ABD'nin Venezuela'yı düzenlediği 3 Ocak'taki askeri operasyon sonrası Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro ülkeden kaçırılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde operasyonda kullanılan yeni ve gizemli bir silahın kullanıldığını açıklamıştı. Trump o silahın bugün ismini açıkladı ve onun sayesinde Venezuela'nın hiçbir roketini ateşleyemediğini iddia etti. Trump ayrıca silahla ilgili konuşma izninin olmadığını ifade etti!

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak tarihinde Venezuela’ya yönelik gerçekleştirilen hava saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in yakalanarak ülke dışına kaçırıldığı operasyona ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

GİZEMLİ SİLAHIN İSMİ: 'DISCOMBOBULATOR'

Trump, Oval Ofis’te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyon sırasında "Discombobulator" adlı yeni bir silahın kullanıldığını söyledi.

Trump, söz konusu silahın başkent Karakas’taki saldırıları sırasında Venezuelalı güvenlik güçlerinin teçhizatının çalışmasını engellediğini öne sürerek, "Hiçbir roketlerini ateşleyemediler. Çin ve Rus yapımı roketlere sahiplerdi, hiçbirini ateşleyemediler. Biz geldik, onlar da bazı düğmelere bastı ancak hiçbir şey çalışmadı. Bize karşı hazırlıklıydılar" ifadelerini kullandı.

TRUMP: "BU SİLAH KONUSUNDA KONUŞMAYA İZNİM YOK"

Trump, silahın operasyon kapsamındaki kullanımını teyit ettiği açıklamasında silah hakkında herhangi bir detay veremeyeceğini belirterek, "Çok isterdim ancak bu silah hakkında konuşmaya iznim yok" dedi.

"AÇIKLANAMAZ BİÇİMDE SİSTEMLERİN ANİDEN KAPANDIĞI" İDDİASI GERÇEK ÇIKTI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda saldırılar sırasında görev başında olan Venezuelalı askerlerin burun kanaması yaşadığına ve kan kustuklarına yönelik saha raporlarının bulunduğunu iddia etmişti.

Başka bir güvenlik görevlisinin de "açıklanamaz bir şekilde tüm radar sistemlerinin aniden kapandığına" ilişkin açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

