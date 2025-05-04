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Balıkesir 4 Mayıs Pazar hava durumu: Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 4 Mayıs Pazar hava durumu merak ediliyor. Balıkesir'de hava durumu bugün parçalı bulutlu olacak.

Balıkesir 4 Mayıs Pazar hava durumu: Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Balıkesir'de 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 25°C, gece ise 13°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Mayıs Pazartesi az bulutlu ve güneşli geçecek. 6 Mayıs Salı ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba az bulutlu ve güneşli bir gün olacak. 8 Mayıs Perşembe çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 9 Mayıs Cuma çok bulutlu. 10 Mayıs Cumartesi yer yer sağanak yağışlar görülecek. 11 Mayıs Pazar ise çoğunlukla güneşli bir hava tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 25-27°C, geceleri ise 11-14°C arasında değişecek. 6 Mayıs Salı günü yağış ihtimali %55. 7 Mayıs Çarşamba günü %25, 8 Mayıs Perşembe günü %25, 9 Mayıs Cuma günü %25, 10 Mayıs Cumartesi günü %25, 11 Mayıs Pazar günü %10. 12 Mayıs Pazartesi günü yağış ihtimali %55. 13 Mayıs Salı günü %25, 14 Mayıs Çarşamba günü %25, 15 Mayıs Perşembe günü %25, 16 Mayıs Cuma günü %25. 17 Mayıs Cumartesi günü %25, 18 Mayıs Pazar günü %25, 19 Mayıs Pazartesi günü %25, 20 Mayıs Salı günü %25, 21 Mayıs Çarşamba günü %55. 22 Mayıs Perşembe günü %25, 23 Mayıs Cuma günü %25, 24 Mayıs Cumartesi günü %25, 25 Mayıs Pazar günü %25.

Haziran ayında 1-30 tarihleri arasında yağış ihtimali %25 olarak devam edecek. Temmuz ayında da aynı şekilde %25 olarak tahmin ediliyor. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında da benzer yağış oranları %25 seviyesinde seyredecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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