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Balıkesir 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu hava genellikle az bulutlu ve güneşli olacak.

Balıkesir 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bugün, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Balıkesir'de hava genellikle az bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 13°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 6 Mayıs Salı günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 7°C olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü az bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları 9°C olacak. 8 Mayıs Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları ise 9°C civarında olacak. 9 Mayıs Cuma günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 9°C olacak. 10 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları ise 10°C civarında olacak. 11 Mayıs Pazar günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları 11°C olacak. 12 Mayıs Pazartesi günü bulutlar arasında aralıklı güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında olacak. 13 Mayıs Salı günü aralıklı yağışlar görülebilir. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 10°C olacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmayın. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Gündüzleri sıcaklık 20°C'nin üzerinde, geceleri ise 10°C civarında olacak. Bu nedenle gündüzleri hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşamları serinlikten korunmak için yanınızda bir ceket bulundurmanız iyi olur. Hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı esnek tutmakta fayda var. Ani değişikliklere hazırlıklı olun.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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