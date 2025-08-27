Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor! AFAD, son depremin büyklüğünü duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.46'da deprem meydana geldi. Yerin 10.12 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. (DHA)
