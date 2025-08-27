HABER

Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor! AFAD, son depremin büyklüğünü duyurdu

Son günlerde yaşanan peş peşe sarsıntılarla gündemden düşmeyen Balıkesir bir kez daha sallandı. Richter ölçeğine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ufuk Dağ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.46'da deprem meydana geldi. Yerin 10.12 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. (DHA)

