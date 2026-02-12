HABER

Balıkesir-Bursa kara yolunda korkutan kaza: 1 yaralı

Balıkesir-Bursa Kara Yolu Bursa istikameti Susurluk Demirkapı Rampası mevkinde meydana gelen tek taraflı sıkışmalı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Edinilen bilgiye göre, çekici ile dorseden oluşan tırın sürücüsü S.D., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç savrularak yol kenarında durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü kabin içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı S.D., ambulansla Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

