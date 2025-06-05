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Balıkesir-Bursa kara yolunda trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir-Bursa kara yolu Balıkesir istikameti Susurluk Balıklıdere mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada araçta bulunan 8 aylık bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Balıkesir-Bursa kara yolunda trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre bir araç, sürücüsü U.S.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk Grup Amirliği İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ardından sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.

2 KİŞİ YARALANDI, BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada sürücü U.S. ile yolcu A.S. yaralanırken, araçta bulunan 8 aylık bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kaza
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