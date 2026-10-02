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Sinop’ta denizde bulunan polisin cansız bedeni kıyıya getirildi

Sinop’ta teknenin alabora olması sonucu denizde kaybolan gazi polis memuru Numan Şen’in, ekiplerin aralıksız sürdürdüğü arama çalışmaları sonrasında cansız bedenine ulaşıldı. Polisin cansız bedeni kıyıya getirildi.

Sinop’ta denizde bulunan polisin cansız bedeni kıyıya getirildi

Sinop Merkez Yalı köyü açıklarında 30 Eylül’de meydana gelen tekne kazasında denizde kaybolan Gazi Polis Memuru Numan Şen’den acı haber geldi. Teknenin alabora olmasıyla dalgalara kapılarak gözden kaybolan Şen için bölgede geniş çaplı arama ve kurtarma operasyonu yürütüldü.

Çalışmalara sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri katıldı. Gönüllü balıkçı teknelerinin de destek verdiği çalışmalarda ekipler havadan, karadan, deniz yüzeyinden ve deniz altından aralıksız tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Sinop’ta denizde bulunan polisin cansız bedeni kıyıya getirildi 1

Ekiplerin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda Gazi Polis Memuru Numan Şen’in cansız bedenine ulaşıldı. Denizden bota alınan Şen’in naaşı Sinop İskelesi’ne karaya çıkarıldı.

Sinop’ta denizde bulunan polisin cansız bedeni kıyıya getirildi 2

Gazi polis memurunun cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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