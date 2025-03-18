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  4. Balıkesir'de aniden dolu bastırdı! Şiddetli yağış sırasında sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

Balıkesir'de aniden dolu bastırdı! Şiddetli yağış sırasında sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.03.2025 10:16
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve dolu, bölgeyi olumsuz etkiledi. Aniden bastıran dolu nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Balıkesir'de aniden dolu bastırdı! Şiddetli yağış sırasında sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

Meteoroloji yetkilileri, ülke genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini öngörüyordu. Beklenen soğuk hava dalgası etkisini gösterirken, özellikle Marmara Bölgesi'nde yağışlı havanın devam edeceği belirtildi. Yetkililer, sürücüleri muhtemel buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Önümüzdeki günlerde de hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği ve bölgesel olarak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Gönen dolu yağışı
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