Balıkesir'de çıkan 7 yangından 4'ü kontrol altına alındı

Kent genelinde bugün arazi ve ormanlık alanlar olmak üzere 7 bölgede yangın çıktı.

Dursunbey'in Naipler Mahallesi, Manyas'ın Bölceağaç Mahallesi'ndeki orman yangınları ile Burhaniye'nin Yunuslar ve Karesi'nin Kabakdere mahallelerinde çıkan arazi yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

Havran'ın Halılar, Bigadiç'in Çamköy ve Kepsut'un Eyüpbükü mahallelerinde ise alevlerle mücadele devam ediyor.

Ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalarını karadan sürdürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınlara ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır