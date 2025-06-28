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Balıkesir'de çıkan 7 yangından 4'ü kontrol altına alındı

Balıkesir'de bugün il genelinde çıkan 7 yangından 4'ü kontrol altına alındı, diğerlerini söndürme çalışmaları devam ediyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangınlara ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi

Balıkesir'de çıkan 7 yangından 4'ü kontrol altına alındı

Kent genelinde bugün arazi ve ormanlık alanlar olmak üzere 7 bölgede yangın çıktı.

Dursunbey'in Naipler Mahallesi, Manyas'ın Bölceağaç Mahallesi'ndeki orman yangınları ile Burhaniye'nin Yunuslar ve Karesi'nin Kabakdere mahallelerinde çıkan arazi yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

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Havran'ın Halılar, Bigadiç'in Çamköy ve Kepsut'un Eyüpbükü mahallelerinde ise alevlerle mücadele devam ediyor.

Ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalarını karadan sürdürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınlara ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir
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