HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Balıkesir’de dün 5 farklı alanda zirai alan yandı

Balıkesir’de dün 5 farklı alanda çıkan zirai alan yangınına orman ekipleri karadan ve havadan müdahale etti.

Balıkesir’de dün 5 farklı alanda zirai alan yandı

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri dün Balıkesir’in merkez ve ilçelerinde meydana gelen zirai ve ot yangınlarına karadan ve havadan helikopterlerle Altıeylül Karakaya Mahallesi, Susurluk Ömerköy Mahallesi, Kepsut Mahmudiye Mahallesi, Dursunbey İstasyon mevkii ve Altıeylül Aslıhantepecik Mahallesi’nde çıkan yangınlara müdahale edildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir ilimizde bugün kısa zaman aralıkları içerisinde, 5 farklı noktada çıkan ziraat alanı yangınları, Orman Bölge Müdürlüğümüz kara ve hava ekiplerince erken ve etkin bir şekilde müdahale edilerek büyümeden kontrol altına alınmasına destek olunmuştur."

Balıkesir’de dün 5 farklı alanda zirai alan yandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kiracısının altın dolu valizine el koyan ev sahibinden skandal mesaj!Kiracısının altın dolu valizine el koyan ev sahibinden skandal mesaj!
Erkenek Tüneli’nde otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralıErkenek Tüneli’nde otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

ABD basını duyurdu! Hürmüz hamlesi: "İran anlaştı"

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü çift ülkeyi terk ediyor! Orada şirket kurdular

Ünlü çift ülkeyi terk ediyor! Orada şirket kurdular

Kasımda 120 bin kişi bekleniyor 'Hepimiz sattık, kapalı gişeyiz'

Kasımda 120 bin kişi bekleniyor 'Hepimiz sattık, kapalı gişeyiz'

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.