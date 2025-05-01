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Balıkesir'de hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Balıkesir, 1 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Balıkesir'de bugün hava bulutlu olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Balıkesir'de hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…
Sedef Karatay

Balıkesir'de 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarında geçecek. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakın. Hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

2 Mayıs Cuma günü gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 9°C olacak. Hava durumu yine bulutlu olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 10°C civarında gerçekleşecek. Hava parçalı bulutlu olacak. 4 Mayıs Pazar günü de gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 10°C olacak. Hava yine bulutlu kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın olacak. Yağış beklenmiyor. Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri faydalı olur.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlikten korunmak için kat kat giyinmek basit ama etkili bir önlemdir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Gerektiğinde planlarını esnek tutmaları da iyi bir stratejidir. Bu şekilde, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olabilirler. Etkinliklerin keyfi bozulmaz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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