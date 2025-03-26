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Balıkesir'de kaza: Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı, 3 kişi yaralandı

26.03.2025 17:42
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan kyaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir'de kaza: Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı, 3 kişi yaralandı

Jale F. idaresindeki 10 LD 108 plakalı otomobil, 2. Sakarya Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde park halindeki 10 ARN 191 plakalı kamyonete çarptı.

Otomobilin kamyonetin altında kaldığı kazada Jale F. ile aynı araçtaki Fatma G. ve Şehmus G. yaralandı.

AA-20250326-37450800-37450797-BALIKESIRDE_PARK_HALINDEKI_KAMYONETE_CARPAN_OTOMOBILDEKI_3_KISI_YARALANDI

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Söz konusu yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kaza
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