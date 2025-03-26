Balıkesir'de kaza: Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı, 3 kişi yaralandı

Jale F. idaresindeki 10 LD 108 plakalı otomobil, 2. Sakarya Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde park halindeki 10 ARN 191 plakalı kamyonete çarptı.
Otomobilin kamyonetin altında kaldığı kazada Jale F. ile aynı araçtaki Fatma G. ve Şehmus G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Söz konusu yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. (AA)
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