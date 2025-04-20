Balıkesir'de ruhsatsız silah ve tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen operasyonda, 9 mm çapında tabanca ve şarjörü, 38 kalibre toplu tabanca, 6,35 mm çapında tabanca, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, av tüfeği ile çeşitli çaplarda toplam 487 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca operasyonda tarihi eser niteliğinde 148 adet sikke ve obje ile bir adet dedektör bulundu.

Operasyon çerçevesinde M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında mevcutlu olarak tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır