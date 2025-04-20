HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkesir'de ruhsatsız silah ve tarihi eser operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) koordinesinde Bandırma KOM Büro Amirliği ekiplerince Erdek ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, fişek ve tarihi eser ele geçirildi.

Balıkesir'de ruhsatsız silah ve tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen operasyonda, 9 mm çapında tabanca ve şarjörü, 38 kalibre toplu tabanca, 6,35 mm çapında tabanca, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, av tüfeği ile çeşitli çaplarda toplam 487 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca operasyonda tarihi eser niteliğinde 148 adet sikke ve obje ile bir adet dedektör bulundu.

Operasyon çerçevesinde M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında mevcutlu olarak tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmaris'teki trafik kazası! Ölü sayısı yükseldiMarmaris'teki trafik kazası! Ölü sayısı yükseldi
Elazığ’da samanlık yangınıElazığ’da samanlık yangını

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altında hedef yükselttiler! 3 ay sonrası için... İki dev kurumdan yeni tahmin

Altında hedef yükselttiler! 3 ay sonrası için... İki dev kurumdan yeni tahmin

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması! O iddiaları yalanladılar

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması! O iddiaları yalanladılar

Eski vekilin oğlu annesini öldürdü

Eski vekilin oğlu annesini öldürdü

Bir ili sarsan gizemli olay! Günlerdir aranan pilot başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Bir ili sarsan gizemli olay! Günlerdir aranan pilot başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Arınç'tan çok konuşulacak 'İmamoğlu' çıkışı: "Katil yargılamıyorsun ki sen"

Arınç'tan çok konuşulacak 'İmamoğlu' çıkışı: "Katil yargılamıyorsun ki sen"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.