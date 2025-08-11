HABER

Balıkesir'de şiddetli depreme düğünde yakalandılar! "Bir kıyamet koptu"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından ilçe merkezi ile Gölcük ve Kızılgül mahallelerinde birçok bina yıkılarak kullanılamaz hale geldi. Geceyi sokakta geçiren vatandaşlar deprem anını anlattı.

Balıkesir Sındırgı’da saat 19.53’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Yaşanan depremin ardından gelen artçılar devam ederken ilçe merkezi ve köylerde vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor.

Sındırgı’ya bağlı Gölcük ve Kızılgül mahallelerinde bazı evler yıkılırken, Kızılgül'de caminin minaresi devrildi. Artçılar nedeniyle eve giremeyen depremzedeler çareyi parklarda ve meydanlarda geçirmekte buldu.

DEPREME DÜĞÜNDE YAKALANDILAR

Depremin merkez üssü olan ilçede Gölcük Mahallesi, depremden en çok etkilenen bölge oldu. Çok sayıda binanın yıkıldığı mahallede, depreme düğün sırasında yakalanan vatandaşlar, "Düğün sonrası gelini getiriyorduk. Eve 100 metre kalmamıştı, bir kıyamet koptu.

Herkes araçlarından indi, dehşeti yaşadık. Bazı evlerin çöktüğünü gördük. Düğünü iptal etmek zorunda kaldı. Herkes endişe içinde. Çok sıkıntılı durumdayız." ifadelerini kullandı.

(İHA)

