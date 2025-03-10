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Balıkesir'de tüfekli saldırıda 2 kişi yaralandı

10.03.2025 10:11
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Balıkesir'in Havran ilçesinde tartışma sonrası çıkan kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Balıkesir'de tüfekli saldırıda 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Temaşalık Caddesi'nde Emirhan G. ve Mehmet Suat Y. ile Atıf A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Atıf A., yanındaki tüfekle ateş açtı. Saldırıda Emirhan G. kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden, Mehmet Suat Y. ise sol bacağından yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emirhan G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Atıf A., olay sonrası polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kavga
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