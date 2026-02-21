Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 52 adrese eş zamanlı baskın

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, 75 resmi ve sivil tim, 7 özel eğitimli narkotik ve bomba arama köpeği ile 4 jandarma komando timinin katılımıyla toplam 255 personel görev aldı. Ekiplerce 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 kilo 845 gram bonzai, 562 gram metamfetamin, 31 gram esrar, 11 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca ve 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

2 aydan bu yana süren teknik ve fiziki takip kapsamında düzenlenen operasyonun ilk ayağında icra edilen operasyonlarda da 83 bin 625 sentetik uyuşturucu hap, 300 gram esrar, 53 gram kokain, 50 gram skunk, 2 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca ve 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 17 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır