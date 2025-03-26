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  4. Balıkesir'de yakalanan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Balıkesir'de yakalanan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

26.03.2025 23:44
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir'de yakalanan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Yurt dışına kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmeni yakalayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kişilerin geçişlerini sağladığı öne sürülen C.Ş'yi gözaltına aldı.

Çalışmayı genişleten ekipler, C.Ş'ye göçmen kaçakçılığı konusunda yardım ettiği değerlendirilen E.S.T. (21), B.K. (23), F.G. (19) ve K.K.Ş'yi de (17) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ş, E.S.T. ve B.K. tutuklanırken, F.G. ve K.K.Ş. serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir
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