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Balıkesir'de yangın! Kısa sürede kontrol altına alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, geri dönüşüm malzemeleri deposu olarak kullanılan tesiste çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'de yangın! Kısa sürede kontrol altına alındı

Hıdırköy Mahallesi'nde depo olarak kullanılan tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bandırma Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 6 itfaiye aracı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığından kepçe ile Bandırma Belediyesine ait su tankeriyle müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Balıkesir
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