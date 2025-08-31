Balıkesir'de yaz tatili bitti, trafik yoğunluğu başladı

Sabah saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik, öğleden sonra yoğunluğunu artırdı. Özellikle Akçay, Altınoluk ve Güre gibi tatil bölgelerinden Balıkesir ve İstanbul yönüne doğru ilerleyen yollarda yer yer durma noktasına gelen trafik, sürücülere zor anlar yaşattı.

EKİPLER SÜRÜCÜLERE UYARILARDA BULUNDU

Emniyet ve jandarma ekipleri, dönüş güzergâhlarında denetimlerini artırarak hem trafik akışını düzenledi hem de kazaların önüne geçmek için sürücülere uyarılarda bulundu.

OKULLAR AÇILIYOR, TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA

Yarın anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için oryantasyon süreci başlıyor. Bu nedenle çok sayıda aile, yaz tatilini tamamlayarak yaşadıkları şehirlere dönüş yaptı.

