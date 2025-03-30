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Balıkesir'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

30.03.2025 17:59
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Güllü Çoban (50) ve Esma Sağlam (45) yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.

Balıkesir'de zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 15.30 sıralarında Savaştepe ilçesinin kırsal Karaçam Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobiller çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Güllü Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 11 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Esma Sağlam da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 3'ünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

Jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Balıkesir
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