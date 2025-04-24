Balıkesir'deki 23 Nisan gösterisine inceleme başlatıldı! Sosyal medyada tepki çeken 'direk dansı' için müfettiş talep edildi

CHP'li Altıeylül Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında dün Asuva Park'ta bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikte sahnelenen bir performans tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcıları performansın 'direk dansı' olduğunu belirtti, müstehcen bulduklarını ifade ederek tepki gösterdi. Görüntülerin ardından Balıkesir Valiliği tarafından inceleme başlatıldı. Valilik, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BÖYLE BİR GÖSTERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

"23 Nisan 2025 tarihinde İlimiz Altıeylül ilçesinde bulunan Asuva Park'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamında gerçekleştirildiği belirtilen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan gösterinin, Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik dahilinde yapıldığı anlaşılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu anlamlı gün münasebetiyle, Altıeylül Belediyesi tarafından yapılan bu etkinlikte, çocuklarımızın da bulunduğu bir ortamda, toplumumuzun genel ahlaki değerleriyle bağdaşmayan böyle bir gösterinin gerçekleştirilmesi kabul edilemez. Valiliğimizce, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş talep edilmiştir."

"BELEDİYEMİZ BİLGİSİ DIŞINDA GERÇEKLEŞEN BİR DURUMDUR"

Altıeylül Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Belediyemiz tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, onaylanan program akışı dışında ve kurumsal değerlerimizle bağdaşmayan bir sahne performansı gerçekleştirmiş. Kamuoyunda konuşulan bu olay, etkinlik protokolünde bilgi verilmeyen ve organizasyon sürecinde belediyemiz bilgisi dışında gerçekleşen bir durumdur. Belediyemiz, bu gelişmeyi hiçbir şekilde tasvip etmemekte ve kamuoyunun hassasiyetini en içten şekilde paylaşmaktadır. Yaşanan durum üzerine derhal harekete geçilmiş, Kültür Müdürlüğü görevinde bulunan yetkili ivedilikle görevden alınmış ve organizasyon sürecinden sorumlu firma hakkında gerekli yaptırımlar başlatılmıştır. Altıeylül Belediyesi olarak, geleneklerimize, milli ve manevi değerlerimize uygun organizasyonlar gerçekleştirmek en temel hassasiyetimizdir. Bu çerçevede benzer olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm önlemler kararlılıkla alınacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır