HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkesir'deki depremde ölen kişinin cenazesi İzmir'e gönderildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren Nihat Önbaş'ın (81) cenazesi, toprağa verilmek üzerine İzmir'e gönderildi.

Balıkesir'deki depremde ölen kişinin cenazesi İzmir'e gönderildi

Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binadaki arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından yaralı olarak çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Önbaş'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Önbaş'ın, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Soğukkuyu Camisi'nde bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Camikebir Mahallesi sakinleri, Sındırgı ilçe merkezinde yıkılan 3 katlı binanın 1998 yılında yapıldığını, altında 5 yıl önce pideci bulunduğunu, daha sonra da eczane açıldığını belirtti.

Önbaş, dün saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında kalmış, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılmış ve sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum duyurdu! '1 yıkık, 13 ağır, 61 az hasarlı yapıyı tespit ettik'Bakan Kurum duyurdu! '1 yıkık, 13 ağır, 61 az hasarlı yapıyı tespit ettik'
Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi! Dağcıların yeni gözdesi olduTürkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi! Dağcıların yeni gözdesi oldu

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir İzmir cenaze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum"

Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum"

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Balıkesir depreminin ardından 'dikkat' diyerek o ili uyardı!

Bazı gurbetçileri sınır kapısında bekleyen sürpriz!

Bazı gurbetçileri sınır kapısında bekleyen sürpriz!

3600 ek gösterge için tarih verdi 'Rahatlıkla söyleyebilirim...'

3600 ek gösterge için tarih verdi 'Rahatlıkla söyleyebilirim...'

Bina ateş topuna döndü! OGM'ye ait lojmanda alevler yükseliyor

Bina ateş topuna döndü! OGM'ye ait lojmanda alevler yükseliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.