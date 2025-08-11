Balıkesir'deki depremde ölen kişinin cenazesi İzmir'e gönderildi

Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binadaki arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından yaralı olarak çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Önbaş'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Önbaş'ın, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Soğukkuyu Camisi'nde bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Camikebir Mahallesi sakinleri, Sındırgı ilçe merkezinde yıkılan 3 katlı binanın 1998 yılında yapıldığını, altında 5 yıl önce pideci bulunduğunu, daha sonra da eczane açıldığını belirtti.

Önbaş, dün saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında kalmış, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılmış ve sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır