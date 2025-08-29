HABER

Balıkesir'deki öğrencilere 2 milyon 32 bin ücretsiz kitap dağıtılacak

Balıkesir'deki öğrencilere 2 milyon 32 bin ücretsiz kitap dağıtılacak.

Balıkesir'deki öğrencilere 2 milyon 32 bin ücretsiz kitap dağıtılacak

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Millî Eğitim Bakanlığı'nca gönderilen ücretsiz ders kitapları okullara ulaştırıldı. 8 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak öğrencilere, Balıkesir genelinde toplam 2 milyon 32 bin 515 ders kitabı ücretsiz olarak dağıtılacak.

Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve tüm öğrencilerin nitelikli eğitime erişimini sağlamak amacıyla gönderilen kitaplar, okullarda öğrencilere dağıtılmak üzere sıralara bırakıldı.

