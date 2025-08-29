Balıkesir'deki öğrencilere 2 milyon 32 bin ücretsiz kitap dağıtılacak.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Millî Eğitim Bakanlığı'nca gönderilen ücretsiz ders kitapları okullara ulaştırıldı. 8 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak öğrencilere, Balıkesir genelinde toplam 2 milyon 32 bin 515 ders kitabı ücretsiz olarak dağıtılacak.

Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve tüm öğrencilerin nitelikli eğitime erişimini sağlamak amacıyla gönderilen kitaplar, okullarda öğrencilere dağıtılmak üzere sıralara bırakıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır