HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkesir depreminde yaralanan köpek tedavi edildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde binadan düşen molozun altında kalıp iki bacağı kırılan "Ateş" adlı köpek, tedavi altına alındı.

Balıkesir depreminde yaralanan köpek tedavi edildi

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi önceki gün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, Camikebir Mahallesi'deki bir evden düşen moloz nedeniyle iki bacağı kırılan "Ateş", tedavi için sahibi Bekir Doyuran tarafından Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü.

Burada kırılan iki bacağı alçıya alınan 1,5 yaşındaki köpek, sahibi tarafından eve getirildi.

"Ateş"in sahibi Bekir Doyuran, AA muhabirine, deprem anında Gölcük Mahallesi'nde olduğunu söyledi.

Sarsıntının şiddetini anlayınca hızlıca Camikebir Mahallesi'ndeki evine döndüğünü belirten Doyuran, şöyle konuştu:

"Evde annem vardı. Bahçede duran köpeğimizin üzerine komşumuzun binasından beton parçaları düşmüş. Köpek aldığı darbeyle hareketsiz bir şekilde duruyordu. Kaldırdık müdahalesini yapıp Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürdük. Allah onlardan razı olsun. Çok yardımcı oldular. 3 saat müdahale ettiler. Köpeğin kemiklerini yerine getirdiler. O esnada köpek çok korkuyordu. Hala titriyor. Şu anda tedavisi tamamlandı. 3 hafta alçıyla duracak daha sonra alçılarını çıkartacağız. Kontrollerini yaptırmaya devam edeceğiz. Yavruyken sahiplendiğimiz köpeğimize yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde Kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, 2 kişinin kendi imkanlarıyla çıktığı enkazdan 4 kişi de arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş'ta ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındıKahramanmaraş'ta ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Termometreler 53 dereceyi gösterdi: Bir il adeta kavruluyorTermometreler 53 dereceyi gösterdi: Bir il adeta kavruluyor

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir köpek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Papara'nın rakibiydi! Tüm kullanıcılarına mesaj gönderdi

Papara'nın rakibiydi! Tüm kullanıcılarına mesaj gönderdi

Türk halk müziğinin efsane isminin kardeşi zor durumda! 'Başımı sokacak bir çatı arıyorum'

Türk halk müziğinin efsane isminin kardeşi zor durumda! 'Başımı sokacak bir çatı arıyorum'

Soruşturma derinleşiyor! Önemli gelişme: "Yolsuzluk ayağı"

Soruşturma derinleşiyor! Önemli gelişme: "Yolsuzluk ayağı"

'Deprem olmaz' denilen il için korkutan açıklama

'Deprem olmaz' denilen il için korkutan açıklama

Cemevinde tartışma yaratan olay: Ezan okutuldu, alevi dernekleri isyan etti

Cemevinde tartışma yaratan olay: Ezan okutuldu, alevi dernekleri isyan etti

Skandal olay: Doktorların bilgilerini çalıp kutu kutu ilaç yazmışlar!

Skandal olay: Doktorların bilgilerini çalıp kutu kutu ilaç yazmışlar!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.