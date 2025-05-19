Balıkesir Gençliği, Gençlik ve Spor Festivalinde coşku ve enerjisini zirveye taşıdı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde, bilim ve sanat atölyelerinden spor müsabakalarına, genç sanatçıların sahne performanslarından eğlenceli çocuk etkinliklerine kadar birçok renkli ve dolu dolu aktivite yer aldı.

Festivale katılanlar, gençliğin ve sporun enerjisiyle dolu keyifli bir gün geçirirken; sahada düzenlenen turnuvalardaki heyecanlı mücadeleler, tribünlerde yükselen coşku ve alkışlarla birleşerek festival alanını adeta bayram şölenine dönüştürdü. Atölye çalışmaları gençlerin üretkenliğini teşvik ederken, genç müzisyenlerin sergiledikleri performansları ise festivale ayrı bir sanatsal zenginlik kattı. Festival boyunca gençler hem enerjilerini hem yeteneklerini sergileme fırsatı bulurken, dayanışma ve paylaşım kültürü de güçlendi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır