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Balıkesir Gömeç'teki orman yangını 4'üncü gününde

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde orman dışı alanda çıkıp, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına, müdahale 4"üncü günde de sürüyor.

Balıkesir Gömeç'teki orman yangını 4'üncü gününde

Gömeç'in kırsal Kumgedik Mahallesi'nde mezarlık yakınlarında, 29 Temmuz'da saat 14.00 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede yakındaki çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Yangına 7 uçak, 7 helikopter, 80 arazöz, 40 itfaiye aracı, 57 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 139 hizmet aracı, 13 dozer, 25 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs, 8 ambulans ve 455 personel ile 60 orman gönüllüsü ayrıca çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edildi.

KISMİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kuvvetli ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler önceki gün, Gömeç'in Kubaşlar ve Ulubeyler ile Ayvalık'ın Tıfıllar, Hacıveliler ve Çamoba kırsal mahallelerine yaklaştı. Yangın yerleşim yerlerine yaklaşınca Hacıveliler ve Tıfıllar'da tahliye hazırlıkları yapıldı. Hacıveliler Mahallesi'nde 30, Çamoba'da 16, Tıfıllar'da ise 7 kişi olmak üzere toplam 53 kişi, devlet yurduna yerleştirildi. Yetkililer, mahallelerde tam tahliye kararı alınmadığını, tedbir amacıyla kısmi tahliye gerçekleştirildiğini bildirdi.

MAHALLELİ ÇALIŞMALARA DESTEK VERDİ

Yangın nedeniyle Tıfıllar Mahallesi'nde bazı ahırlar yanarken, jandarma ve AFAD ekipleri de bölgede hayvanların kurtarılması için çalışma yaptı. Hacıveliler, Tıfıllar, Ayvalık'ın Bağyüzü ve Bergama'nın Çamoba'da mahalleli de söndürme çalışmalarına destek verdi.

YARALANAN 5 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yangına müdahale esnasında yaralanan 2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, 1 Orman İşletme personeli, 1 sivil vatandaş olmak üzere toplam 5 kişinin Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve hayati tehlikeleri bulunmadığını belirtildi.

ALEVLER İZMİR'İN BERGAMA İLÇESİNE KADAR ULAŞTI

Engebeli arazi ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangında alevler, İzmir'in Bergama ilçesine kadar ulaştı. Yangında 1000 hektardan fazla alan etkilenirken, dün bazı noktalarda rüzgarın etkisiyle alevlerin yeniden yükseldi. Arazide farklı noktalarda çıkan alevlere vatandaşların müdahalesiyle yangının çevreye yayılmasının önüne geçildi. Havanın kararmasıyla hava unsurları çalışmalarına ara verdi.

Söndürme çalışmaları günün ilk ışıkları ile 2 helikopterle havadan tekrar müdahaleye başlandı. Ekipler ağırlıklı olarak Bağyüzü Mahallesi'nde söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Gömeç teki orman yangını 4 üncü gününde 1Balıkesir Gömeç teki orman yangını 4 üncü gününde 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gömeç
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