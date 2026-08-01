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Mersin'de markette çocuğa şiddet uygulayan zanlı adliyede

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir markette çocuğa şiddet uygulayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Mersin'de markette çocuğa şiddet uygulayan zanlı adliyede

Barış Mahallesi'nde dün bir markette M.A.D'ye (11) şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.E, Mersin Adliyesine sevk edildi.

Bu arada, şiddete uğrayan M.A.D'nin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisinde tedavisi sürüyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Barış Mahallesi'ndeki markette çocuğa şiddet uygulandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Polis ekiplerince olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli M.E. gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Mersin market şiddet Adliye çocuk
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