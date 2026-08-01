Balıkesir Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

1 Ağustos 2026 Cumartesi Balıkesir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli görünümde. Sıcaklık gündüz 28 - 30 derece. Akşam saatlerinde 23 - 25 derece arasında olacak. Nem oranı %60 - %70 civarında. Rüzgar hızı ise 20 - 30 km/saat arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

2 Ağustos Pazar günü hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar ise 30 - 32 derece arasında değişecek. 3 Ağustos Pazartesi günü de hava durumu aynı kalacak. Bu günlerde sıcaklıklar 31 - 33 derece arasında olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bol su içilmeli. Güneş ışınlarından korunmak da faydalı olacaktır.

Bu hafta Balıkesir'de hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 28 - 33 derece arasında. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 23 - 25 derece olacak. Nem oranı %60 - %70 civarında. Rüzgar hızı 20 - 30 km/saat arasında değişecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkmak veya denize girmek de seçenekler arasında.