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Balıkesir Hava Durumu! 01 Ekim Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

1 Ekim 2026 tarihinde Balıkesir, 20 derece civarında ılıman bir hava sunmaktadır. Gün boyu hafif rüzgar ve arada beliren güneş ile keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Yürüyüş yapmak isteyenler için ideal şartlar mevcut. Ancak akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle uygun giyinmek önem kazanıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık dalgalanacak ve değişken hava şartları görülecek. Dışarıda vakit geçirirken hava tahminlerini dikkate almak gereklidir.

Balıkesir Hava Durumu! 01 Ekim Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

1 Ekim 2026 Perşembe günü Balıkesir'de hava durumu ılımandır. Kentte hava sıcaklığı 20 derece civarındadır. Gün içinde hafif bir rüzgar esmektedir. Genel olarak sakin bir hava hâkimdir. Güneş, bulutların arasından ara sıra süzülmektedir. Doğanın renkleri daha canlı hale gelmektedir. Balıkesir'de yürüyüş yapmayı sevenler için ideal bir gündür. Dışarıda vakit geçirmek tavsiye edilmektedir.

Bugün hava nasıl olacak? Öğle saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecektir. Bu sıcaklık aralığı mevsim normalleriyle uyumludur. Hafif giyinmek için uygun bir zamandır. Akşam saatlerine doğru havanın serinlemesi beklenmektedir. Akşam yürüyüşleri yapacaklar, mont veya hırka almayı unutmamalıdır.

İlerleyen günlerde Balıkesir'de hava durumu değişkenlik gösterecektir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 18 ile 23 derece arasında dalgalanacaktır. Bazı günlerde hafif yağışlı hava durumu olabilecektir. Dışarı çıkarken hava tahminlerini dikkate almak önemlidir. Gerekirse yanınızdaki giysileri ayarlamak akıllıca olacaktır. Hafta sonuna yaklaşırken hava daha değişken hale gelecektir.

Bu dönem, dışarıda vakit geçirmek için harikadır. Hava durumuna hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde uygun giysi ve ayakkabı giymek gerekmektedir. Bu, hem konforumuz hem de sağlığımız açısından önemlidir. Yağmur doğanın bir parçasıdır. Ancak ıslak zeminlere dikkat edilmelidir. Hafif rüzgâr da etkili olabilmektedir. Dışarıda geçen zaman dilimlerinde uygun önlemleri almak önemlidir.

1 Ekim Balıkesir hava durumu, günün tadını çıkarıp açık havada vakit geçirmek için uygundur. Önümüzdeki günlerde değişken hava şartlarına dikkat edilmelidir. Hava ne olursa olsun, doğanın tadını çıkarmak için fırsatlar yaratmak her zaman mümkündür.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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