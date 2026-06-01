Balıkesir Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 1 Haziran Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yaz mevsiminin başlangıcına uygun bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava açık ve parçalı az bulutlu kalacak. Sıcaklıklar en düşük 15 derece, en yüksekse 30 derece olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Hızı saatte yaklaşık 3.8 kilometre olacak. Nem oranı %41 ile %53 arasında değişecek. Yağış beklentisi olmadığı için hava durumu oldukça güzel geçecek.

İlerleyen günlerde de benzer bir hava durumu devam edecek. 2 Haziran Salı günü hava açık ve parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık en düşük 16, en yüksek 31 derece olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Hızı saatte yaklaşık 3.6 kilometre. Nem oranı %41 civarında kalacak. 3 Haziran Çarşamba günü de açık ve parçalı bulutlu bir hava olacak. Sıcaklıklar en düşük 18, en yüksek 27 derece olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Hızı saatte yaklaşık 2.5 kilometre olacak. Nem oranı %40 civarında yer alacak. 4 Haziran Perşembe günü de hava açık ve parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 27 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esmeye devam edecek. Hızı yine saatte yaklaşık 3.6 kilometre olacak. Nem oranı %42 civarında olacak. Genel olarak Balıkesir'de sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneşin etkisini azaltmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmalısınız. Bol su içmeyi ve hafif kıyafetler giymeyi unutmamalısınız. Rüzgarın hafif olacağını dikkate almalısınız. Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltmak için uygun önlemler alın. Bu şekilde Balıkesir'de hava durumunun keyfini çıkarabilirsiniz.