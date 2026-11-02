Balıkesir Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Bugün Balıkesir'de hava durumu, Kasım'ın başına uygun bir atmosfer sunuyor. Sıcaklık yaklaşık 20 derece civarında bekleniyor. Gün boyunca hafif bir rüzgar bu sıcaklığa eşlik edecek. Açık havada keyifli zaman geçirebilirsiniz. Balıkesir hava durumu ılımlı bir seyir izliyor. Dışarıda vakit geçirmek için elverişli bir gün var.

Sabah saatlerinde hafif bulutlar gökyüzünü kaplayacak. Gün ilerledikçe bulutlar azalacak. Açık bir gökyüzü belirecek. Bu durum yürüyüş ya da piknik yapmayı sevenler için harika bir fırsat yaratıyor. Akşam saatlerine doğru sıcaklık biraz düşecek. Dışarıda kalacağınız süre boyunca hafif kalın giysiler tercih etmelisiniz. Açık havada vakit geçirenler için hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Salı günü sıcaklık 19-22 derece arasında olacak. Çarşamba günü yağış bekleniyor. Bu, ılımlı sıcaklıkların yerini serin havaya bırakması anlamına geliyor. Değişiklik, dışarıda programları olanların tedbirli olmasını gerektiriyor. Yağışlı günlerde açık alanlardan kaçınmak akıllıca olur. Kapalı mekanlarda vakit geçirmenizi öneririm.

Balıkesir'de bugün ve ilerleyen günlerde hava durumu önemli. Keyifli vakit geçirmek ve dikkatli olmak gerekiyor. Hava durumunu göz önünde bulundurarak kıyafetlerinizi ayarlayın. Dışarıda geçireceğiniz zamanı planlamak avantajlı olacaktır. Tedbirler alarak hem sağlığınızı koruyabilir hem de günlük aktivitelerinizi sürdürebilirsiniz. Doğanın güzelliklerinin yanı sıra hazırlıklı olmak her zaman iyidir.