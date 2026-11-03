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Balıkesir Hava Durumu! 03 Kasım Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

3 Kasım 2026'da Balıkesir'de hava durumu sonbaharın etkilerini gösteriyor. Genel olarak bulutlu ve yağışlı bir gün bekleniyor. Sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda olacaklar için şemsiye taşımak akıllıca bir seçenek. Tarım ve dış mekan aktiviteleri planlayanların hava koşullarını dikkate alması önem taşıyor. Uzun süre dışarıda kalacaklar, gerekli önlemleri almayı unutmamalıdır.

Balıkesir Hava Durumu! 03 Kasım Salı Balıkesir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 3 Kasım 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu sonbaharın etkisini hissettiriyor. Genel olarak, hava bulutlu ve yağışlı geçecek. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında olacak. Güne sabah saatlerinde başlayan hafif yağışlar gün boyunca aralıklarla devam edebilir. Dışarıda bulunacak olanların dikkatli olması faydalı. Şemsiyeyle çıkmak akıllıca bir tercih olacaktır.

Balıkesir hava durumu yerel halk için oldukça önemli. Bugünkü hava koşulları, tarım işleri ve dış mekan aktivitelerini planlayanlar için dikkate alınmalı. Dışarıda olacak olanlar, yağışlı havadan etkilenmemek için kıyafet seçimlerine özen göstermelidir. Gerekli önlemler almak da önemlidir. Uzun süre dışarıda kalmayı planlayanların hava durumunu takip etmesi gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu üzerinde birkaç değerlendirme yapmak gerekir. Yarın havanın biraz daha sakinleşmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında seyredecek. Pazartesi günü güneşin çıkması muhtemel. Dışarıda vakit geçirenler için daha elverişli bir atmosfer oluşacak. Çarşamba ve perşembe günleri tekrar hafif yağışların yaşanması bekleniyor. Bu günlerde dışarıda zaman geçirecek olanlar dikkatli olmalı.

Tüm bu tahminler, dış mekan aktiviteleri planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmanın önemini gösteriyor. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilmesi faydalı olabilir. Açık hava etkinliklerini planlarken risk almamak da akıllıca bir stratejidir. Güvenlik önlemleri elden bırakılmamalıdır.

Balıkesir'de günlük aktiviteler için hava durumu sürekli olarak gözlemlenmeli. Hava şartlarına uygun giyinmek önem taşıyor. Bu durum, sağlığın korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda hoş bir deneyim yaşanmasına olanak tanır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Balıkesir
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