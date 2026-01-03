Balıkesir Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağışlı olacak. Sıcaklık 8°C civarında tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde ise hava durumu hafif yağışlı kalacak. Sıcaklık 11°C civarında olacak. Akşam saatlerinde de hava 12°C civarında hafif yağışlı olacak. Gece ise hava 13°C civarında bulutlu olacak. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek.

4 Ocak Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C civarında bekleniyor. 5 Ocak Pazartesi günü hava kapalı olacak. Sıcaklık 14°C civarında tahmin ediliyor. 6 Ocak Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 7 Ocak Çarşamba günü ise hafif yağmurlu hava 15°C civarında olacak.

Bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat gerektiriyor. Hafif yağışlı ve bulutlu koşullar açıktır ki açık hava etkinlikleri planlayanlar için risk taşıyor. Seyahat ederken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Yağışlı koşullara karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Rüzgar orta şiddette esecek. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak tavsiye edilmektedir.