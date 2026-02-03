HABER

Balıkesir Hava Durumu! 03 Şubat Salı Balıkesir hava durumu nasıl?

Balıkesir'de 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Bu günde sıcaklıklar 0 ile 9 derece arasında değişirken, nem oranı %87 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 8.4 kilometreye ulaşacak. Soğuk ve nemli koşullar için kalın giyinmek, su geçirmeyen giysiler ve ayakkabılar kullanmak önemli. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklıkları değişkenlik gösterecek, bu nedenle planlarınızı hava koşullarına göre yapmalısınız.

Doğukan Akbayır

Bugün, 3 Şubat 2026 Salı günü, Balıkesir'de hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı %87 civarında kalacak. Rüzgar hızı saatte 8.4 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saati 08:14, gün batımı saati ise 18:30 olarak öngörülüyor.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde soğuk ve nemli koşullar yaratacak. Sıcak giysiler giymek önemlidir. Sabah işe veya okula giderken kalın giysiler tercih edin. Akşam saatlerinde sıcak tutacak kat kat giyinmek faydalıdır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle, su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak önemlidir. Su geçirmeyen dış giyim ürünleri de nemden korunmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Balıkesir'de değişkenlik gösterecek. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 4 ile 12 derece arasında olacak. Hava açık ve güneşli bekleniyor. 5 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıkları 9 ile 13 derece arasında değişecek. Yağmur geçişleri bekleniyor. 6 Şubat Cuma günü ise hava sıcaklıkları 9 ile 14 derece arasında olacak. Yağmur ihtimali bulunuyor.

Hava durumu değişkenliği nedeniyle, planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalısınız. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edin. Su geçirmeyen ayakkabılar, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarının değişkenliği, kat kat giyinmeyi gerektirir. Bu, vücut ısınızı korumanızı sağlar.

Balıkesir'de 3 Şubat 2026 Salı günü kapalı ve bulutlu bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız faydalı olacaktır. Uygun önlemler almak, olumsuz hava koşullarından korunmanızı sağlar.

